МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мошенничество в мессенджерах в настоящее время развивается, поэтому Сбербанк решил разработать продукт для защиты клиентов от таких злоумышленников и в ближайшие недели запустит его, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Сбербанк оценил необходимые инвестиции в переработку отходов

"Мы у себя в "Сбере" разработали продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Кузнецов добавил, что мошенники научились отправлять в мессенджерах "псевдосообщения", используя простые поводы, чаще всего голосования за участников конкурсов. При этом если выполнить инструкции, то на гаджет загружается зловредный вирус, а вся информация с него перекачивается мошенникам. Мошенники используют эту информацию по-разному, часто для вымогания средств.

"Этот вид мошенничества, к сожалению, развивается в настоящее время", — заключил Кузнецов.

Вместе с тем Кузнецов отметил, что все мошеннические схемы строятся на попытках мошенников добиться максимального доверия своей жертвы, они могут действовать от имени руководителей и представителей власти.

"Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную", — прокомментировал он вопрос о новых мошеннических схемах.

Сбербанк в конце августа сообщил, что мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей и придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями.

Также зампред правления сообщил, что Сбербанк до конца года планирует открыть головное отделение в Симферополе и еще полтора десятка офисов в Крыму.

Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе, а в июле был открыт офис в Керчи.

"Мы сейчас уже активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше запустить это здание, где будут находиться сами наши сотрудники, управленческий состав головного отделения, и будут находиться наши офисы и филиалы, которые будут обслуживать клиентов", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Кузнецов подчеркнул, что это будет самым крупным офисом для обслуживания клиентов, который будет находиться в столице Крыма — Симферополе. "До конца, может быть, года мы еще, наверное, откроем полтора десятка наших офисов", — сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.