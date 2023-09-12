МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора более чем в три раза увеличило количество исследований рыбной продукции после начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", превышения показателей радиации не выявлено, сообщает управление. Российские ученые провели анализы воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1"

"В рамках усиленного радиологического контроля за неделю количество исследованной в Приморье и на Сахалине продукции увеличилось более чем в три раза. Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" с 4 по 10 сентября проведено 532 исследования 177 проб рыбной продукции общим весом 45,2 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах регионов Российской Федерации. Неделей ранее лабораторией проведено 170 исследований 57 проб", — говорится в сообщении.

Случаев превышения нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено.

Проверяется удельная активность йода-131, стронция-90, цезия-134, цезия-137. В Приморье проведены исследования 162 проб рыбной продукции. Это икра, рыбная печень и фарш, краб, различные виды рыб. На Сахалине исследовано 15 проб рыбной продукции – креветки, филе морского гребешка, горбуша, кета и минтай.

Исследуется продукция, добытая в российских водах, а также импортная продукция. При этом в 2023 году через ветеринарные посты управления оформлено всего пять партий рыбной продукции из Японии. Все они поступили в феврале и марте этого года.

Управление Россельхознадзора с августа усилило мониторинг рыбной продукции в связи с началом сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Ранее первые несколько сотен проб не выявили повышенную радиоактивность уловов.