МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, регулятор разработал соответствующие критерии для блокировки таких сайтов, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Путин подписал указ о цифровом паспорте

"Критерии оценки материалов и (или) информации дополнить пунктом 4 (1) следующего содержания: "4 (1). Критериями оценки информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России, являются: наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России", — говорится в документе.

Всего в данном пункте указано семь критериев, которыми может дополниться РКН от 27 февраля 2022 года №25, — в нем перечисляются критерии для внесения тех или иных материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации.

Уточняется, что проект не применяться к "научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации".

Уточняется, что приказ "вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует ‎до 1 сентября 2029 года".