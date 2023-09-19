МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мошеннический колл-центр удалось обнаружить и ликвидировать в Казани с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Сбербанка. В ВТБ рассказали о новых уловках мошенников

"Сотрудники "Сбера" с помощью технологий искусственного интеллекта помогли ликвидировать мошеннический колл-центр в Казани, откуда преступники звонили в различные регионы страны, представляясь работниками ведомственных предприятий", — сказано в сообщении.

Поясняется, что технологии искусственного интеллекта помогли сузить круг подозреваемых, что существенно ускорило расследование.

По данным банка, сотрудники колл-центра получали от своих сообщников списки лиц для обзвона и направляли по их адресам псевдоспециалистов, которые под видом обязательных мер пожарной безопасности проводили "работы" по ремонту газового и электрооборудования и замене пластиковых окон по многократно завышенным ценам.

"Применяя методы социальной инженерии, преступники обманывали пожилых людей и похищали у них деньги… Всего в рамках возбуждённого уголовного дела в Санкт-Петербурге и Казани задержано 17 участников преступной группы", — указывает банк.

Всего было возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ ("Мошенничество").