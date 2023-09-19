МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Росфинмониторинг не первый год фиксирует тренд на использование IT-технологий и электронных средств платежа мошенниками, а в их ловушку попадают либо те, кто не обладает достаточной финансовой грамотностью, либо те, кто хочет получить быструю прибыль, заявил статс-секретарь — заместитель директора ведомства Герман Негляд. "Тинькофф банк" предупредил клиентов о фейковом приложении

"Мы фиксируем не первый год тренд на то, что мошенничество все чаще и чаще совершается с использованием либо информационно-коммуникационных технологий, либо с использованием электронных средств платежа", — сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной проведению в Москве 23 сентября VII Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

"Получается интересная — я не скажу, что парадоксальная — история. С одной стороны то, что мы имеем возможность с помощью современных платежных систем быстро, эффективно, в один клик за несколько секунд сделать перевод, заказать продукцию, зайти на сайт и что-то там приобрести — это очень удобно, это повышает оборачиваемость бизнеса, снижает издержки. Но с другой стороны — любыми такими инструментами всегда параллельно интересуются и преступники, в том числе мошенники, которые постоянно ищут уязвимости и пытаются так или иначе завладеть средствами граждан", — пояснил Негляд.

Он также прокомментировал вопрос о том, какие категории граждан более подвержены рискам кибермошенничества.

"Какие категории? Я бы сказал, что это те категории (граждан — ред.), которые, с одной стороны, не обладают достаточными знаниями в сфере финансовой грамотности и сфере финансовой безопасности, а с другой стороны — те категории, которые не обладают соответствующими ценностями", — сказал он. Негляд пояснил, что ко второй категории могут относиться граждане в случае, "если ценности настроены на то, чтобы получать очень быструю прибыль и человека не смущает, что эта прибыль в разы выше, чем по рынку, или это самое последнее, самое выгодное предложение".

При этом, как отметил Негляд, по социальным категориям граждан сложно выделить, потому что "попадаются все категории: и молодежь попадается, и пожилые люди, и образованные".