МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Гражданские беспилотные авиационные системы (БПЛА), работающие на зарубежных чипах и архитектуре, слабо защищены от взломов хакерами, в РФ необходимо создавать и развивать собственную компонентную базу и специальные программно-аппаратные решения для защиты беспилотников, такое мнение высказали РИА Новости эксперты НТИ "Аэронет". В Китае прокомментировали ограничения США на экспорт чипов

"Пока мы пользуемся чипами зарубежного производства и на зарубежной архитектуре (в том числе в гражданских БПЛА — ред.), мы не можем гарантировать никакую безопасность. Это основная угроза, которая существует сегодня. С точки зрения ПО нам нет аналогов в мире. Наши программисты, специалисты, создают в России уникальную цифровую среду (как пример – банкинг). Но пока это все на зарубежных процессорах, чипах, и архитектуре, это все не имеет большого смысла. Нам нужны собственные разработки в данной области", – полагает Андрей Новиков, эксперт инфраструктурного центра "Аэронет" на базе МГТУ им. Баумана.

Эксперт уверен, что в защите дронов антивирусы не помогут. Он напомнил, что в процессорах Intel неоднократно находили уязвимости, позволяющие получить доступ к компьютеру изнутри, в обход операционных систем и так далее. "Они их называли случайными, закрывали, но где гарантии? RISC-архитектура, RISC-V, ARM – мы до конца не знаем, какие там возможности к предоставлению данных", — добавил Новиков.

Первый заместитель генерального директора и сооснователь компании "Флай Дрон" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Александр Каниовский утверждает, что целями хакеров могут являться кража дрона с целью перепрошивки для дальнейшего незаконного использования, физическое уничтожение дрона (например, уронить о землю), перехват управления с целью направления дрона на какой-то объект и кража отснятых материалов, хранящихся в памяти дрона.

"Старые дроны защитить очень сложно, обновления тут не спасут. Требуются не просто алгоритмы, а программно-аппаратные решения для защиты: шифрование канала управления, псевдослучайная перестройка рабочей частоты, навигация без использования систем спутниковой связи и более мощные наземные станции управления. Нам нужно активнее развивать и внедрять технологии для защиты наших беспилотников, серьезные наработки в этой части у российских разработчиков уже есть", – сказал эксперт.