МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Спрос на отечественные технологии набирает обороты, сообщил в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023 глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Мишустин призвал развивать производство беспилотной авиации

"Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз. А объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 триллиона рублей", — сказал он.

Премьер призвал внедрять на пути цифровой трансформации современные собственные платформенные решения, программное обеспечение, телекоммуникации, наращивать вычислительные и серверные мощности, развивать микроэлектронику, робототехнические комплексы, современные энергетику и транспорт.

"И, конечно, совершенствовать сектор информационных технологий для создания продуктов под конкретные производственные и социальные задачи. Считаю, что для этого у нас есть всё необходимое – хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры и соответствующие ресурсы — нужно только активнее их использовать", — добавил Мишустин.

По его словам, правительство принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для отечественного бизнеса в этой сфере. Так, для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения был запущен целый ряд инструментов, в том числе налоговые преференции IТ-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты, отметил премьер.

"Подготовлен и законопроект, который позволит нашим разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний – крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной думой", — сообщил он.

Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает Мишустин.

"Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию — это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. В реестре отечественного софта насчитывается около 17 тысяч продуктов для электронно-вычислительных машин и баз данных", — заявил он и отметил, что в России аккредитовано порядка 22 тысяч таких компаний.