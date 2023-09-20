МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Спрос на отечественные технологии набирает обороты, сообщил в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023 глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал развивать производство беспилотной авиации

"Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз. А объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 триллиона рублей", — сказал он.

Премьер призвал внедрять на пути цифровой трансформации современные собственные платформенные решения, программное обеспечение, телекоммуникации, наращивать вычислительные и серверные мощности, развивать микроэлектронику, робототехнические комплексы, современные энергетику и транспорт.

"И, конечно, совершенствовать сектор информационных технологий для создания продуктов под конкретные производственные и социальные задачи. Считаю, что для этого у нас есть всё необходимое – хороший опыт, научный потенциал, талантливые кадры и соответствующие ресурсы — нужно только активнее их использовать", — добавил Мишустин.

По его словам, правительство принимает меры, чтобы сформировать максимально комфортные условия для отечественного бизнеса в этой сфере. Так, для стимулирования появления новых продуктов и их внедрения был запущен целый ряд инструментов, в том числе налоговые преференции IТ-отрасли, адресные пакеты помощи, льготные программы кредитования, специальные гранты, отметил премьер.

"Подготовлен и законопроект, который позволит нашим разработчикам и инвесторам приобрести статус системно значимых. Таким образом, им станет проще получить доступ к контрактам государственных компаний – крупных отраслевых заказчиков. Соответствующий документ уже рассматривается Государственной думой", — сообщил он.

Российские производители программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов способны предложить рынку востребованную продукцию, считает Мишустин.

"Уверен, что предложить рынку востребованную продукцию — это задача, которая по силам нашим производителям программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. В реестре отечественного софта насчитывается около 17 тысяч продуктов для электронно-вычислительных машин и баз данных", — заявил он и отметил, что в России аккредитовано порядка 22 тысяч таких компаний.