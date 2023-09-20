МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Количество работающих в России программистов возросло с 2022 года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил в ходе обращения к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023 глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин назвал направления бюджета на будущую трехлетку

"В стране трудятся свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", — сказал он и отметил, что в чтране запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков, в которые вошло около 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов.

"Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно двести проектов", — добавил премьер.