2023-09-20T11:17:00+03:00
2023-09-20T11:17:03+03:00
2023-09-20T11:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230920/841784181.html
Мишустин отметил рост числа работающих в России программистов
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Количество работающих в России программистов возросло с 2022 года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил в ходе обращения к участникам... ПРАЙМ, 20.09.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, михаил мишустин, программисты
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/04/832280488.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/04/832280488.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/04/832280485.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/04/832280485.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/04/832280482.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/04/832280482.jpg
https://1prime.ru/finance/20230908/841691978.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Количество работающих в России программистов возросло с 2022 года на 15%, сейчас в стране трудятся более 820 тысяч таких специалистов, заявил в ходе обращения к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023 глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В стране трудятся свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", — сказал он и отметил, что в чтране запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков, в которые вошло около 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов.
"Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно двести проектов", — добавил премьер.