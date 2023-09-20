2023-09-20T15:16:21+03:00
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2023-09-20T15:16:21+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230920/841786842.html
ФСТЭК возобновила действие сертификата на антивирус Dr.Web
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Действие сертификата на антивирус компании Dr.Web Enterprise Security Suite для бизнеса и госучреждений возобновлено, компания получила соответствующее уведомление от ФСТЭК об... ПРАЙМ, 20.09.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, россия, фстэк, антивирус dr.web, сертификат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Действие сертификата на антивирус компании Dr.Web Enterprise Security Suite для бизнеса и госучреждений возобновлено, компания получила соответствующее уведомление от ФСТЭК об этом, говорится в сообщении пресс-службы Dr.Web.
"Компания "Доктор Веб" получила уведомление ФСТЭК России о том, что действие сертификата соответствия от 27 января 2016 г. № 3509 на Dr.Web Enterprise Security Suite возобновлено и действует до 27 января 2024 года", — сказано в сообщении.
Уточняется, что временная приостановка сертификата не повлияла на безопасность клиентов. Компания продолжает реализацию и техническую поддержку продукта Dr.Web Enterprise Security Suite в полном объеме.
Ранее в сентябре Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила сертификат соответствия антивируса Dr.Web Enterprise Security Suite для бизнеса и госучреждений. В компании отмечали, что не получали официальных разъяснений и претензий к ней и на данный момент компания имеет действующие лицензии и сертификаты Минобороны России и ФСБ России.