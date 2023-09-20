МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Действие сертификата на антивирус компании Dr.Web Enterprise Security Suite для бизнеса и госучреждений возобновлено, компания получила соответствующее уведомление от ФСТЭК об этом, говорится в сообщении пресс-службы Dr.Web. В России на треть вырос ущерб компаниям от хакеров

"Компания "Доктор Веб" получила уведомление ФСТЭК России о том, что действие сертификата соответствия от 27 января 2016 г. № 3509 на Dr.Web Enterprise Security Suite возобновлено и действует до 27 января 2024 года", — сказано в сообщении.

Уточняется, что временная приостановка сертификата не повлияла на безопасность клиентов. Компания продолжает реализацию и техническую поддержку продукта Dr.Web Enterprise Security Suite в полном объеме.

Ранее в сентябре Федеральная служба по техническому и экспортному контролю приостановила сертификат соответствия антивируса Dr.Web Enterprise Security Suite для бизнеса и госучреждений. В компании отмечали, что не получали официальных разъяснений и претензий к ней и на данный момент компания имеет действующие лицензии и сертификаты Минобороны России и ФСБ России.