КАЗАНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг сообщения о возможной блокировке YouTube и WhatsApp. В Минцифры рассказали о полноценном вводе единого реестра воинского учета

"Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит", — заявил он журналистам в кулуарах Kazan Digital Week.

Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.

VPN-СЕРВИСЫ

Шадаев также сообщил, что не планируется введение ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов.

"Ответственности не будет. Не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов запрещенных", — сказал он.

Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.

В ноябре 2017 года в силу вступил закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно получить доступ к запрещенной в России информации. Документ обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов в течение 30 дней подключиться к Федеральной государственной информационной системе и закрыть доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Операторы поисковиков должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская