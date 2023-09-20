ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Россия готова продвигать свои технологии в нефтегазовой сфере в любые, в том числе, в недружественные страны, сообщил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности" на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. Мишустин отметил рост спроса на российские технологии

Отвечая на вопрос об отношении к возможности создания в России нескольких нефтесервисных компаний, Новак сказал: "Я считаю, это очень важное направление нашей работы совместной, и государственная политика, в том числе, на это направлена".

"Что касается взаимодействия с нашими дружественными странами, например, речь идет не только о том, что мы привлекаем или покупаем какие-то составляющие, комплектующие в дружественных странах, но мы готовы и свои технологии продвигать за пределы Российской Федерации – в любые страны", — добавил он.

"Мы понимаем, что у нас страна-то открытая. Те санкции, которые были введены против нас — это не мы вводили, а закрылись от нас, по сути, другие страны, я имею в виду недружественные страны, которые не хотят покупать нашу нефть, нефтепродукты, вводят потолки цен и так далее. Это не наше решение. Поэтому мы в данном случае открыты для работы и с дружественными странами, и с недружественными странами", — также сказал Новак. Совкомбанк запускает портал "Технологии добра" для поддержки НКО

Он добавил, что спрос на российские технологии зависит от конкуренции и отметил необходимость создавать конкурентоспособную продукцию. "Я думаю, что у нас для этого есть все возможности. Еще раз повторю. У нас огромный заказ со стороны нефтегазового комплекса. В год только на три триллиона рублей закупок делается. Это огромный заказ для нашей промышленности. Продукция становится конкурентоспособной, когда есть и спрос, и предложение, соответственно, не в единичном экземпляре, а когда это производство осуществляется в массовом режиме", — добавил он.

Самое главное, как подчеркнул Новак, относится к критическим технологиям, и для их создания необходима "особая работа, даже если это не массовый товар, а штучный". Это должны быть российские лицензированные технологии, например, роторные управляемые системы, технологии гидроразрыва пласта, подводно-добычные комплексы, отметил он. Импортозависимость есть по 220 из примерно 1400 технологий, которые отнесены к критическим, работа по ним в рамках дорожных карт и соглашений завершится в ближайшее время, заключил Новак.