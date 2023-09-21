ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Дефицит специалистов в области ИТ сейчас составляет более 1 миллиона человек, в ближайшие годы он покрыт не будет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Голикова ожидает роста потребности в кадрах в России

"На сегодняшний день дефицит специалистов в области ИТ оценивается в цифру более 1 миллиона человек", — сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде.

Он отметил, что в ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет. "По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в 5-6 лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", — подчеркнул он.