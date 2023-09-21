2023-09-21T16:11:56+03:00
2023-09-21T16:11:56+03:00
2023-09-21T16:11:56+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230921/841795858.html
Дефицит IT-специалистов в России будет расти, считает Греф
Технологии
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Дефицит специалистов в области ИТ сейчас составляет более 1 миллиона человек, в ближайшие годы он покрыт не будет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. "На сегодняшний... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Дефицит специалистов в области ИТ сейчас составляет более 1 миллиона человек, в ближайшие годы он покрыт не будет, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"На сегодняшний день дефицит специалистов в области ИТ оценивается в цифру более 1 миллиона человек", — сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде.
Он отметил, что в ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет. "По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в 5-6 лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", — подчеркнул он.