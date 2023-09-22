МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Производство российского смартфона "Р-ФОН" началось 11 сентября в Саранске, а чтобы избежать шпионских атак, разработчик мобильной операционной системы, НТЦ ИТ "РОСА", сам пишет драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона, рассказали в пресс-службе научно-технического центра информационных технологий. Эксперт считает покупку новой модели iPhone бессмысленной

Ранее в августе в сети появились первые фото и видео российского смартфона "Р-ФОН" с ОС "РОСА Мобайл". Смартфон планировалось выпускать в Зеленограде, его позиционируют как устройство для массового пользователя. Позже НТЦ ИТ "РОСА" подтвердил РИА Новости, что смартфон выйдет на рынок в конце 2023 года.

"Поверхностный монтаж плат "Р-ФОНа", его заводская прошивка операционной системой "РОСА Мобайл" и полный выпуск смартфона стартовал 11 сентября в России на мощностях АО "Рутек" в Саранске. А чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак…, инженеры НТЦ ИТ "РОСА", разработчика мобильной ОС, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона", — говорится в сообщении.

По словам "Рутека", которые приводятся в сообщении, подготовка оборудования поверхностного монтажа, тестового оборудования и адаптированной к сборке телефона конвейерной линии началась этим летом, а в сентябре стартовало изготовление первых печатных плат на производственных мощностях "Рутека" в Саранске. Серийное производство "Р-ФОНа" полностью осуществляется и контролируется российскими специалистами и гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности.

"Инженеры Apple сами разрабатывают для своих нужд аппаратные модули и пишут для них драйверы. Остальные вендоры выпускают смартфоны на ОС Android. Поэтому со стороны производителей аппаратных компонентов писать драйверы для этой платформы абсолютно логично. Однако из-за этого появляется серьезная проблема в безопасности устройства. Почти все драйверы поставляются в виде закрытого программного кода… При этом производители модулей не открывают код и отказываются делиться документацией о работе драйверов", — добавили в НТЦ.

"Опыт, полученный в процессе этих работ, является одной из ключевых ценностей нашей операционной системы. Однако все предпринятые усилия позволяют нам быть уверенными, что "Р-ФОН" — это смартфон, обладающий усиленной защитой от кибершпионажа", — прокомментировал гендиректор НТЦ ИТ "РОСА" Олег Карпицкий.