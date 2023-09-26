МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Умные устройства управляются дистанционно через интернет, поэтому злоумышленники могут взломать их удаленно, так количество атак на такие гаджеты в мире возросло с начала года на 50%, рассказали в пресс-службе ГК "Солар". Звезда "Вампиров средней полосы" отдал мошенникам шесть миллионов рублей

"Умные гаджеты давно уже стали неотъемлемой частью жизни современных людей по всему миру. Вместе с тем активный рост интернета вещей ведет к увеличению рисков информационной безопасности. Так, с начала года количество атак на IoT-устройства возросло на 50%", — следует из сообщения компании.

Там отметили, что умные устройства управляются дистанционно через интернет, поэтому злоумышленники могут взломать их удаленно. Например, умные бытовые приборы часто взламывают, чтобы с их помощью создать ботнет-сети, которые активно используются для DDoS-атак на инфраструктуру организаций.

По данным компании, заражение устройств для проведения DDoS-атак является самым простым и распространенным сценарием злоумышленников. После заражения устройство по команде начинает предпринимать попытки зайти на определенный узел. "Владелец IoT-гаджета даже не подозревает, в какой серьезной атаке задействована его инновационная техника", — добавили там.

"Если вы покупаете умное устройство с удаленным управлением, на котором имеется логин и пароль доступа, в первую очередь необходимо сменить их с дефолтных на сложные, чтобы минимизировать риски взлома. Также необходимо проверить, настроено ли автообновление, и, если нет, обязательно активировать данный режим в настройках. Обновляться должно как само IoT-устройство, так и операционная система, в которой оно функционирует", — прокомментировал автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов.