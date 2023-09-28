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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230928/841836760.html
Система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
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Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщили в пресс-службе... ПРАЙМ, 28.09.2023
транспорт, бизнес, технологии, новости, россия, ростех, аэрофлот
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании.
"В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", — говорится в сообщении.