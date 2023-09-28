МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ростех работает над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа на систему "Леонардо", в ближайшее время система бронирования вновь заработает, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Аэрофлот» сообщил о проблемах с регистрацией на рейсы

Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании.

"В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", — говорится в сообщении.