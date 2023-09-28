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2023-09-28T16:40:57+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230928/841840739.html
"Ростех" сообщил о возобновлении DDOS-атак на систему "Леонардо"
Технологии
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DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились, они идут из нескольких стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех"... ПРАЙМ, 28.09.2023
технологии, новости, россия, ростех
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились, они идут из нескольких стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов",- говорится в сообщении.
Главная задача — не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса, "для этого мы делаем все возможное", отметили в госкорпорации.
Ранее в четверг авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация была затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. Госкорпорация "Ростех" указывала, что система не функционировала по причине DDoS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работы системы бронирования, DDoS-атака успешно отбита.