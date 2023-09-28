МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились, они идут из нескольких стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех". "Ростех" прокомментировал кибератаки на "Леонардо"

"DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов",- говорится в сообщении.

Главная задача — не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса, "для этого мы делаем все возможное", отметили в госкорпорации.

Ранее в четверг авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация была затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. Госкорпорация "Ростех" указывала, что система не функционировала по причине DDoS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работы системы бронирования, DDoS-атака успешно отбита.