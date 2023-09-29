МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мошеннические инвестиционные приложения, нацеленные на русскоязычных пользователей, появились в App Store, целью злоумышленников являются личные данные владельцев iOS-устройств, сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского". Росприроднадзор пообещал "угрожать" бизнесу, вредящему природе

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в App Store несколько мошеннических приложений, нацеленных на русскоязычных пользователей. Программы мимикрируют под различные платформы для учета криптовалют и даже под мини-игру для проверки финансовой грамотности. Цель злоумышленников — получить личные данные владельцев iOS-устройств, чтобы затем заманивать потенциальных жертв в финансовые скам-проекты", — следует из сообщения.

Специалисты лаборатории уведомили Apple, и на данный момент приложения удалены из магазина. В свою очередь, чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты рекомендуют оставаться внимательными и обращать внимание на отзывы и рейтинг программы: у обнаруженных приложений рейтинг был очень низким, а пользователи оставляли отрицательные отзывы. Также стоит использовать защитное решение, доступное для мобильных устройств.

Там отметили, что если человек устанавливает одно из фальшивых приложений из App Store и запускает его, программа загружает фишинговую HTML-страницу. На ней пользователю предлагают получить доступ к инвестиционной платформе якобы от крупной ресурсодобывающей компании. Для убедительности злоумышленники добавили на страницу узнаваемый логотип и оформили ее в корпоративных цветах организации. При этом авторы фальшивого проекта уверяют, что его участники могут зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

В компании добавили, что по легенде злоумышленников, чтобы получить бесплатный доступ к платформе, необходимо пройти опрос: пользователя спрашивают про возраст, финансовые цели, куда человек планирует потратить заработанные деньги. Там уточнили, что в зависимости от приложения анкета может слегка отличаться, но последний этап всегда одинаковый — потенциальную жертву просят заполнить специальную форму: указать имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона.

"Как только человек вводит личные данные, информация уходит мошенникам. При этом на экране пользователь видит сообщение, что за ним якобы зарезервировано место на платформе и следует дождаться звонка специалиста для подтверждения регистрации. Судя по отзывам пользователей под размещенными приложениями, звонок затем действительно поступает. Злоумышленники пытаются склонить людей направить некую сумму под видом инвестиций в сомнительный проект. При этом они ведут себя назойливо: звонят каждый день, нагло разговаривают", — прокомментировали в Kaspersky.