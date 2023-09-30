МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число интернет-пользователей в России выросло в 100 раз за 25 лет, сейчас сетью пользуется 100 миллионов россиян, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Массовое внедрение ИИ увеличит ВВП России к 2030 году, заявил Чернышенко

"В 1998 году … доступ к сети имели около 1 миллиона человек. В 2023 году ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 миллионов человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей Всемирной сетью, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости Интернет в мире", – заявил Чернышенко.

По его словам, к настоящему моменту почти 25 тысяч населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек обеспечены услугами передачи данных.

Он также отметил, что широкополосным доступом к интернету будут обеспечены 90% домохозяйств к концу 2024 года: "Для этого устанавливаем базовые станции сотовой связи, прокладываем ВОЛС в населенные пункты в удаленных и труднодоступных территориях, проводим обновление и развитие российской спутниковой инфраструктуры".

Чернышенко подчеркнул, что вклад Рунета в экономику России в 2022 году увеличится на 29%, составив 12,2 триллиона рублей за год. При этом у государства остаются масштабные планы и задачи по развитию интернет-инфраструктуры.

Тридцатого сентября в России отмечается День интернета. Заместитель председателя правительства РФ поздравил пользователей и специалистов отрасли.