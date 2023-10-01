МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Свыше 35 миллионов пользователей портала "Госуслуг" подключили двуфакторную аутентификацию, сообщили в Минцифры. На "Госуслугах" появилась возможность проверки подлинности товаров

С 1 октября в силу вступили изменения в постановление правительства России об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной.

"Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек", — сказано в релизе.

Как отметили в Минцифры, дополнительное подтверждение входа, позволит повысить безопасность аккаунтов и усилить защиту персональных данных.

При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS.

Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты — тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.