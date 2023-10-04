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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231004/841895290.html
Пользователи Xiaomi в России жалуются на сбои в работе сервиса
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Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Всего по состоянию на 23:22 мск было... ПРАЙМ, 04.10.2023
технологии, новости, россия, xiaomi, сервис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Всего по состоянию на 23:22 мск было зафиксировано 259 отчетов о сбоях Xiaomi.
На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.
В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.
Официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.
"Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", — говорят представители компании.