МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Пользователи в России жалуются на сбои в работе сайта Xiaomi, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Пользователи "Мегамаркета" в России жалуются на сбои в работе сервиса

Всего по состоянию на 23:22 мск было зафиксировано 259 отчетов о сбоях Xiaomi.

На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара.

В частности, пользователи на сайте в комментариях чаще всего жалуются на сбои в приложении, а также в сервисах Xiaomi.

Официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что компания работает над исправлением ситуации.

"Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", — говорят представители компании.