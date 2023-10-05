МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Xiaomi устраняет сбой на серверах, который задел многие устройства в России, когда закончат — неизвестно, рассказали корреспонденту РИА Новости в службе техподдержки. Apple выявила причины сильного нагрева iPhone 15

Ранее в среду пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе сайта Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.

"Сейчас проходит именно работа на серверах как раз по устранению данного сбоя. Остается только ожидать. Как долго это может занять времени у нас, информации пока не предоставлено. Сбой был массовый и, скорее всего, сейчас большое количество сил (уходит — ред.) на решение данной проблемы. Массовый сбой на серверах, скорее всего, задел и правда все устройства, которые в каком-то определенном регионе", — рассказали в компании.

Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователь в социальной сети "ВКонтакте". Сообщается, что компания работает над исправлением ситуации. "Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", — говорят представители компании.