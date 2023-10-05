МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Xiaomi решила почти все проблемы, связанные со сбоями в экосистеме своих устройств из категории "умный дом" — пользователи отмечают, что все функции заработали, сообщили корреспонденту РИА Новости в службе поддержки компании.

Ранее, в среду, российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервисов Xiaomi, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. Позже официальный аккаунт Xiaomi.Russia начал отвечать на жалобы пользователей в социальной сети "ВКонтакте". В частности, у клиентов компании не работала техника из категории "умный дом", не открывалось приложение Xiaomi.

В четверг в службе поддержке сообщили РИА Новости, что это был массовый сбой на серверах, он задел все устройства в определенном регионе.

"Вообще, уже почти у всех решена данная проблема (со сбоями в работе экосистемы — прим. ред.).., Просто звонят пользователи, говорят, что все заработало… Уже почти все решено, все проблемы", — сообщили в техподдержке.