2023-10-07T11:22:26+03:00
2023-10-07T11:22:26+03:00
2023-10-07T11:22:26+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231007/841915981.html
Правительство выделило деньги на оборудование для базовых станций связи
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Правительство России дополнительно выделило 632 миллиона рублей на разработку оборудования базовых станций мобильной связи, сообщается на сайте кабмина. "На создание решений для... ПРАЙМ, 07.10.2023
телеком, общество , технологии, новости, россия, правительство рф, мобильная связь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 632 миллиона рублей на разработку оборудования базовых станций мобильной связи, сообщается на сайте кабмина.
"На создание решений для операторов связи на базе OpenRAN будет дополнительно направлено более 632 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.
Как уточняется, работа ведется в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из ее направлений предусматривает разработку оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса.
Резервный фонд правительства субсидировал возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению.