МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 632 миллиона рублей на разработку оборудования базовых станций мобильной связи, сообщается на сайте кабмина. Россиянам рассказали, как избежать покупки смартфона с вирусами

"На создание решений для операторов связи на базе OpenRAN будет дополнительно направлено более 632 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.

Как уточняется, работа ведется в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из ее направлений предусматривает разработку оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса.

Резервный фонд правительства субсидировал возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению.