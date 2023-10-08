2023-10-08T11:21:27+03:00
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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231008/841921950.html
Правительство выделило средства на поддержку разработки новых технологий
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Правительство РФ направило 500 миллионов рублей на поддержку разработки новых технологий и материалов, сообщает Telegram-канал кабмина. "Субсидии на реализацию инновационных... ПРАЙМ, 08.10.2023
технологии, новости, россия, правительство рф, господдержка, новые технологии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ направило 500 миллионов рублей на поддержку разработки новых технологий и материалов, сообщает Telegram-канал кабмина.
"Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы центрам Национальной технологической инициативы, созданным на базе крупнейших российских вузов", — говорится в сообщении.
Поддержка разработки и внедрения новых технологий и материалов, как отмечается, поможет выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета.