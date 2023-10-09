МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, МТС обнуляет стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в пресс-службах операторов. Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле

Ранее в понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. В пресс-службе уточнили, что особый режим начнет действовать в полночь с 9 на 10 октября и будет работать в течение двух недель, до 22 октября, даже при отрицательном балансе и вне зависимости от тарифного плана. Клиенты оператора смогут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Израиле.

"Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней", — говорится в сообщении пресс-службе "Билайн".

В "Мегафоне" отметили, что "в ближайшее время мы обнулим стоимость услуг мобильной связи для своих клиентов, находящихся в Израиле, для звонков на номера экстренных служб и Посольств РФ в регионах Ближнего Востока".

"Для абонентов, находящихся в Израиле, до конца месяца МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот", — отметили в МТС.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.