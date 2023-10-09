МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупная российская компания по кибербезопасности Positive Technologies представила систему под названием MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов, она позволяет выявлять сложные и целенаправленные кибератаки в динамике, презентация продукта прошла на Positive Security Day 2023. Раскрыто, сколько кибератак совершили Украина и НАТО на Россию

Системы EDR — расшифровывается как Endpoint Detection & Response — в разы сокращают время распознавания атак. Это позволяет компаниям вовремя зафиксировать вредоносную программу на устройстве, принять меры и избежать существенного ущерба от действий злоумышленников.

EDR-система находит и анализирует вредоносную активность на серверах и компьютерах, то есть конечных точках. Как отметили специалисты Positive Technologies, в 90% успешных атак объектами были именно ноутбуки, стационарные компьютеры сотрудников, серверы, с помощью которых киберпреступники подключаются к корпоративной сети или бизнес-системам.

"Компания Positive Technologies… представила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert Security Center и гибкой настройке правил обнаружения и реагирования, система выявляет сложные и целевые атаки в динамике. Это важно, когда злоумышленники маскируют свою активность в системе под легитимную", — рассказали в компании. Там отметили, что это первый их подобный продукт.

По результатам опроса, проведенного Positive Technologies, 14% российских компаний уже пользуются подобными решениями, 26% планируют такой проект и выбирают между системами нескольких производителей, а 30% понимают необходимость их приобретения, но пока им не хватает финансовых средств.

"Антивирусные программы и другие традиционные средства защиты конечных точек не готовы к новым угрозам и вряд ли смогут оперативно адаптироваться", — заметил руководитель по развитию направления защиты от комплексных атак Positive Technologies Егор Назаров.

Подобные решения уже представили другие игроки рынка кибербезопасности, например "Лаборатория Касперского" и ГК "Солар".