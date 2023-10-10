МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Форум "Микроэлектроника 2023" откроется во вторник в Сочи, на нем рассмотрят актуальные вопросы разработки, производства и применения отечественной электронной компонентной базы и высокоинтегрированных электронных модулей. В DNS заявили о желании производителей электроники перенести сборку из Азии

Участники форума в 2023 году обсудят вопросы содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития. Посещение мероприятия специалистами различных отраслей промышленности позволит установить полноценный диалог между разработчиками электронной компонентной базы и производителями готовой продукции, что способствует развитию цифровой экономики.

Мероприятие пройдет с 10 по 14 октября в очно-заочном формате. Форум включает две предконференции (в сентябре прошла в Москве), пленарные заседания, научную конференцию, выставку, деловую программу и школу молодых ученых — в октябре (Федеральная территория "Сириус", Краснодарский край, Парк науки и искусства).

Мероприятие проводится девятый раз с 2015 года. Форум — преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-ые годы советской эпохи в начале мая и в конце сентября в Гурзуфе.

Организаторы форума — АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.