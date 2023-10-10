МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россия обладает большим инновационным потенциалом, ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новых материалов, у страны достаточно возможностей, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий для различных сфер экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер Белоруссии назвал условие техсуверенитета ЕАЭС

Глава правительства обратился к цчастникам и организаторам IX форума "Микроэлектроника-2023". По его словам, развитие электронной промышленности имеет стратегическое значение в современных условиях, от достижений в этой сфере зависит технологический суверенитет и безопасность государства.

"Россия обладает большим инновационным потенциалом. Отечественные ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новых материалов. У нас достаточно возможностей, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий для сфер экономики. Среди них – энергетика и строительство, финансовый сектор, транспорт и связь", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в прошлом году президент объявил Десятилетие науки и технологий. Его главная цель — вовлечение исследовательских организаций и инвестиционных фондов в выполнение важнейших задач, стоящих перед страной. Как подчеркнул Мишустин, такая работа активно ведется.

Премьер добавил, чтоправительство продолжит предлагать эффективные механизмы помощи отрасли электроники.

"За счет налоговых преференций только за прошлый год организации сэкономили почти девять миллиардов рублей. А по страховым взносам — свыше шести миллиардов. Эти средства можно направить на расширение бизнеса, запуск новых проектов", — пояснил он.

"Благодаря принятым мерам оборот производителей радиоэлектроники за первое полугодие увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И превысил 932 миллиарда рублей. Будем и дальше предлагать эффективные механизмы помощи отрасли", — добавил премьер.

Он подчеркнул, что многое еще предстоит сделать.

"Уверен, совместными усилиями мы обязательно добьемся успеха", — отметил Мишустин.