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Индонезийская авиакомпания протестировала новое реактивное топливо
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Индонезийская государственная авиакомпания FLAG Garuda Indonesia заявила, что завершила летные испытания Boeing 737-800NG с использованием реактивного топлива, смешанного с... ПРАЙМ, 10.10.2023
общество , технологии, новости, транспорт, бизнес, топливо, авиакомпания, индонезия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Индонезийская государственная авиакомпания FLAG Garuda Indonesia заявила, что завершила летные испытания Boeing 737-800NG с использованием реактивного топлива, смешанного с пальмовым маслом.
По данным сингапурской газеты Business Times, на прошлой неделе самолет пролетел более 130 километров от столицы Джакарты до Пелабухан-Рату в южной части острова Ява, используя реактивное топливо, содержащее 2,4% пальмового масла.
"Благодаря этим результатам Garuda Indonesia готова изучить возможность использования экологически чистого авиационного топлива на коммерческих рейсах", — заявил исполнительный директор Garuda Ирфан Сетиапутра, добавив, что более широкое использование топлива будет основано на комплексном исследовании.
Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, настаивает на более широком использовании пищевых масел в качестве топлива и сокращении импорта сырой нефти.
В 2021 году страна провела летные испытания с тем же топливом на самолете государственной компании Dirgantara Indonesia, летевшем из города Бандунг на Западной Яве в столицу Джакарту.