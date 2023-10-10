МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Индонезийская государственная авиакомпания FLAG Garuda Indonesia заявила, что завершила летные испытания Boeing 737-800NG с использованием реактивного топлива, смешанного с пальмовым маслом. Авиакомпания "Россия" начнет полеты в Гавану

По данным сингапурской газеты Business Times, на прошлой неделе самолет пролетел более 130 километров от столицы Джакарты до Пелабухан-Рату в южной части острова Ява, используя реактивное топливо, содержащее 2,4% пальмового масла.

"Благодаря этим результатам Garuda Indonesia готова изучить возможность использования экологически чистого авиационного топлива на коммерческих рейсах", — заявил исполнительный директор Garuda Ирфан Сетиапутра, добавив, что более широкое использование топлива будет основано на комплексном исследовании.

Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, настаивает на более широком использовании пищевых масел в качестве топлива и сокращении импорта сырой нефти.

В 2021 году страна провела летные испытания с тем же топливом на самолете государственной компании Dirgantara Indonesia, летевшем из города Бандунг на Западной Яве в столицу Джакарту.