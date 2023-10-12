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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231012/841961274.html
"Честный знак" сделали обязательным для предустановки на гаджеты
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Приложение "Честный знак", которое используется для проверки подлинности товаров, теперь обязательно для предустановки на продаваемые на российском рынке гаджеты в 2023 и 2024... ПРАЙМ, 12.10.2023
экономика, технологии, новости, диджитал, россия, гаджеты, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Приложение "Честный знак", которое используется для проверки подлинности товаров, теперь обязательно для предустановки на продаваемые на российском рынке гаджеты в 2023 и 2024 годах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, о чем сообщили в пресс-службе кабмина.
Сообщается, что благодаря "Черному знаку" при покупки девайса можно узнать про него всю информацию, начиная с места производства и заканчивая компанией-производителем. Чтобы воспользоваться приложением, требуется отсканировать код маркировки, расположенный на упаковке.
Более того, если на упаковке отсутствует этой товарный знак, приложение дает возможность подать жалобу.
Правительство также утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке. В дальнейшем список будет расширяться, но на данный момент в него входят лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, некоторые наименования одежды обувь и еще несколько товаров.