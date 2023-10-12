МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский производитель телекоммуникационного оборудования "Булат" и мобильный оператор "Мегафон" подписали форвардный контракт на поставку до 5 тысяч базовых станций в 2024-2026 годах, передает корреспондент РИА Новости с демо-дня индустриальных центров компетенций "Мобильная связь" и "Фиксированная связь". В ЕЦУС "Мегафон" объяснили, как устраняют аварии на сетях связи

"На сегодняшний день мы пришли к договоренности о заключении второго форвардного контракта, который является критически важным, с ПАО "Мегафон", — рассказал на мероприятии генеральный директор ООО "Булат" Александр Комаров.

Пресс-служба оператора уточнила РИА Новости, что контракт предусматривает предельный объем поставок до 5 тысяч базовых станций в 2024-2026 годах. При этом финансовые параметры будут зависеть от конфигураций поставок и определяться при формировании заказов на конкретные релизы. "Мы договорились с нашим партнером о поставках оборудования, отвечающего всем техническим характеристикам для предоставления абонентам высококачественных услуг связи", — добавили в пресс-службе.

В июле "Мегафон" рассказал РИА Новости, что тестирует различные типы сетевого оборудования как иностранного, так и отечественного производства с 2022 года. В прошлом году был заключен контракт с компанией Yadro на поставку базовых станций, при этом компания работает над "расширением сети поставщиков".

Ранее компания "Булат" заключила контракт на поставку порядка 17 тысяч базовых станций 2G/4G (GSM/LTE) с "Ростелекомом". Ожидается, что продукция поступит на тестирование в конце 2023 года.

"Булат" — российский разработчик и производитель высокотехнологичного инфраструктурного оборудования для построения телеком- и IT-систем.