ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. В Китае призвали США к честной конкуренции

"Администрация Байдена планирует объявить о новом регулировании чипов для искусственного интеллекта, которые могут продаваться в Китай", — пишет издание.

В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае.

Ожидается, что новые ограничения будут объявлены уже в начале следующей недели, став очередным шагом Белого дома, направленным на попытки ограничить развитие военного потенциала КНР в области искусственного интеллекта.

Целью нововведений станет устранение лазеек в тех механизмах экспортного контроля, которые объявлялись в прошлом году. Кроме того, как уточняется, ограничения будут распространяться на чипы меньшей мощности по сравнению с теми, что уже подпадают под запрет на экспорт в КНР, а также на оборудование для их производства.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.

Глава министерства торговли США Джина Раймондо заявляла в сентябре, что Вашингтон стремится к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американских технологиям и впоследствии не применили бы их против самих же США.

В министерстве коммерции КНР меры США по ограничению экспорта чипов в Китай называют нарушающими рыночные правила. Согласно позиции Пекина, такие шаги приводят к раздробленности на мировом рынке полупроводников.