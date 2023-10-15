МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Большая часть немцев солидарна с отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, пишет немецкая BILD со ссылкой на опрос, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу Deutsche Presse-Agentur. "Оконфузился". Немцы ужаснулись поступку Шольца на встрече с Лавровым

По данным опроса, 55 процентов респондентов поддержали решение Шольца, а 26 процентов проголосовали против.

В мае Украина попросила отправить ей Taurus, высокоточные ракеты с дальностью удара 500 км. И только в начале октября канцлер Германии отклонил данный запрос, опасаясь, что ФРГ втянется в конфликт, если это оружие поразит российскую территорию, напоминает BILD.

Опрос показал, что оппозиция раскритиковала решение Шольца, однако избиратели правопопулисткой партии «Альтернатива для Германии» подавляющим большинством голосов одобрили запрет на поставку ракет.