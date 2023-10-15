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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231015/841987338.html
Немцы одобрили отказ Шольца поддержать Украину оружием
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Большая часть немцев солидарна с отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, пишет немецкая BILD со ссылкой на опрос, проведенного институтом... ПРАЙМ, 15.10.2023
экономика, технологии, новости, украина, германия, опрос, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Большая часть немцев солидарна с отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, пишет немецкая BILD со ссылкой на опрос, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу Deutsche Presse-Agentur.
По данным опроса, 55 процентов респондентов поддержали решение Шольца, а 26 процентов проголосовали против.
В мае Украина попросила отправить ей Taurus, высокоточные ракеты с дальностью удара 500 км. И только в начале октября канцлер Германии отклонил данный запрос, опасаясь, что ФРГ втянется в конфликт, если это оружие поразит российскую территорию, напоминает BILD.
Опрос показал, что оппозиция раскритиковала решение Шольца, однако избиратели правопопулисткой партии «Альтернатива для Германии» подавляющим большинством голосов одобрили запрет на поставку ракет.