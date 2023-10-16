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Суд в Москве рассмотрит протокол на Google
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Мировой судья 422 судебного участка Таганского района Москвы в понедельник рассмотрит протоколы в отношении Google и ещё шести иностранных компаний за отказ локализовать... ПРАЙМ, 16.10.2023
экономика, мировая экономика, технологии, новости, россия, москва, суд, google, локализация данных
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мировой судья 422 судебного участка Таганского района Москвы в понедельник рассмотрит протоколы в отношении Google и ещё шести иностранных компаний за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
При этом Google уже штрафовали по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ (повторный отказ в локализации персональных данных на территории РФ) летом 2022 года — на 15 миллионов рублей. Это первый случай, когда суд рассмотрит протокол по данной статье второй раз.
Также в понедельник будут рассмотрены аналогичные протоколы в отношении сервиса по размещению объявлений для поиска работы Freelancer International и Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest). Максимальный штраф — 18 миллионов рублей.
Кроме того, будут рассмотрены четыре протокола по части 8 статьи 13.11 КоАП за первичный отказ локализовать персональные данные россиян — на компанию Agoda (сервис бронирования отелей), MyHeritage Ltd. (сервис по составлению семейного древа), Molchanovs Pte Ltd (производитель снаряжения для дайвинга) и разработчика программ Proxima Beta. Им грозит штраф до шести миллионов рублей.