МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В РФ хотят убрать потолок льготного кредита для производителей электроники

"Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано", — сказал он.

По его словам, это позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.

Господдержку получат Владимирская и Нижегородская области, Башкирия и Татарстан.