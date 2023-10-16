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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231016/841990661.html
Производящие электронику технопарки получат дополнительное финансирование
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Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 16.10.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, россия, михаил мишустин, правительство рф, технопарки, производство электроники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано", — сказал он.
По его словам, это позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.
Господдержку получат Владимирская и Нижегородская области, Башкирия и Татарстан.