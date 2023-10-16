МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Компьютерная игра Minecraft разошлась тиражом в 300 миллионов проданных копий, превысив число продаж своего главного конкурента Grand Theft Auto V, сообщает портал WindowsCentral. Популярная игра от китайской Tencent появилась в RuStore

За последние два с половиной года продажи Minecraft выросли на 26 процентов, увеличившись на 62 миллиона копий.

Впечатляющее достижение связано с предстоящим юбилеем — Minecraft исполнится 15 лет в мае 2024 года. В связи с этим компания Mojang планирует проводить различные мероприятия и обновления, посвященные этому юбилею, на протяжении всего 2024 года.

"В преддверии юбилея Minecraft остается одной из самых продаваемых игр всех времен и народов: продано более 300 миллионов копий, о чем никто не мог и мечтать, когда мы ставили свои первые блоки", — сказала Хелен Чианг, глава Mojang Studios.

Minecraft — это популярная компьютерная игра в жанре песочницы, созданная Маркусом Перссоном и изданная студией Mojang AB в 2009 году. Игра была приобретена компанией Microsoft за 2,5 миллиарда долларов и выпущена на различных платформах и консолях.

"Нам не терпится поделиться новыми материалами и впечатлениями от Minecraft в ближайшее время", — добавила Чианг.