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Стала известна самая продаваемая компьютерная игра в мире
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Компьютерная игра Minecraft разошлась тиражом в 300 миллионов проданных копий, превысив число продаж своего главного конкурента Grand Theft Auto V, сообщает портал WindowsCentral... ПРАЙМ, 16.10.2023
технологии, новости, компьютер, мир, игра
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Компьютерная игра Minecraft разошлась тиражом в 300 миллионов проданных копий, превысив число продаж своего главного конкурента Grand Theft Auto V, сообщает портал WindowsCentral.
За последние два с половиной года продажи Minecraft выросли на 26 процентов, увеличившись на 62 миллиона копий.
Впечатляющее достижение связано с предстоящим юбилеем — Minecraft исполнится 15 лет в мае 2024 года. В связи с этим компания Mojang планирует проводить различные мероприятия и обновления, посвященные этому юбилею, на протяжении всего 2024 года.
"В преддверии юбилея Minecraft остается одной из самых продаваемых игр всех времен и народов: продано более 300 миллионов копий, о чем никто не мог и мечтать, когда мы ставили свои первые блоки", — сказала Хелен Чианг, глава Mojang Studios.
Minecraft — это популярная компьютерная игра в жанре песочницы, созданная Маркусом Перссоном и изданная студией Mojang AB в 2009 году. Игра была приобретена компанией Microsoft за 2,5 миллиарда долларов и выпущена на различных платформах и консолях.
"Нам не терпится поделиться новыми материалами и впечатлениями от Minecraft в ближайшее время", — добавила Чианг.