МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минпромторгом выступил с предложением о продлении упрощенного ввоза зарубежного оборудования, которое обладает возможностью криптографического шифрования, сообщили "Ведомости" со ссылкой на подготовленный ведомством документ. Песков отметил важность импортозамещения в двигателестроении

Предложение Минпромторга предполагает продление параллельного импорта электроники до конца следующего года. В ведомстве считают, что данная мера позволит снизить риски зависимости страны ‎от зарубежных производителей.

Отмечается, что средства шифровки применяют при производстве оборудования российскими фирмами, которые входят в список системообразующих предприятий. Данные средства позволяют защитить информацию и обеспечить безопасность ее передаче через публичные сети. В частности, таким оборудованием являются устройства IBM, Symantec, Cisco, Fortinet.

По словам замглавы департамента информационной безопасности Step Logic Дениса Пащенко, которые приводят "Ведомости", на период импортозамещения является критичным наличие зарубежных решений. При этом продление периода упрощенного ввоза будет способствовать созданию российских аналогов с низкими рисками уменьшения стабильности функционирования информсистем, отметил глава "РТК-сервиса" Андрей Кононенко.

Режим параллельного импорта действует с мая 2023 года. Перечень продукции содержит 50 групп товаров с возможностью поставок без разрешения правообладателя.