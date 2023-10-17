МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Карты" добавили объемные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе компании. Раскрыто, какие теплые страны выбирают российские туристы на Новый год

Отмечается, что объемные изображения зданий и памятников позволят увидеть привычные места с новых ракурсов или познакомиться с городами, рассмотрев достопримечательности в деталях. В компании заявили, что, например, в Москве можно рассмотреть Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, ГЭС-2, собор Василия Блаженного, Большой театр, Останкинскую башню, главное здание МГУ — всего около двух десятков достопримечательностей.

Среди 3D-моделей в Санкт-Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская и две Ростральные колонны, храм Воскресения Христова, Исаакиевский и Казанский соборы, а также крейсер "Аврора".

"Чтобы увидеть трехмерную модель в приложении, достаточно найти объект на карте и приблизить его. А чтобы рассмотреть его не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану. Также двумя пальцами можно вращать карту, чтобы рассмотреть модель со всех сторон", — добавили в компании.