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"Яндекс Карты" добавили 3D-модели достопримечательностей
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"Яндекс Карты" добавили объемные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что объемные изображения зданий и... ПРАЙМ, 17.10.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, туризм, россия, москва, санкт-петербург, 3d-модели достопримечательностей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Карты" добавили объемные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что объемные изображения зданий и памятников позволят увидеть привычные места с новых ракурсов или познакомиться с городами, рассмотрев достопримечательности в деталях. В компании заявили, что, например, в Москве можно рассмотреть Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, ГЭС-2, собор Василия Блаженного, Большой театр, Останкинскую башню, главное здание МГУ — всего около двух десятков достопримечательностей.
Среди 3D-моделей в Санкт-Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская и две Ростральные колонны, храм Воскресения Христова, Исаакиевский и Казанский соборы, а также крейсер "Аврора".
"Чтобы увидеть трехмерную модель в приложении, достаточно найти объект на карте и приблизить его. А чтобы рассмотреть его не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану. Также двумя пальцами можно вращать карту, чтобы рассмотреть модель со всех сторон", — добавили в компании.