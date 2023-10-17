2023-10-17T15:41:34+03:00
2023-10-17T15:41:34+03:00
2023-10-17T15:41:34+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231017/842005092.html
Apple расширила возможности оплаты покупок в России
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская Apple позволила разработчикам устанавливать для пользователей приложений из России возможность расплачиваться за покупки посредством внешних ресурсов. Об этом сообщил... ПРАЙМ, 17.10.2023
ит-бизнес, потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, apple, платежные системы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Американская Apple позволила разработчикам устанавливать для пользователей приложений из России возможность расплачиваться за покупки посредством внешних ресурсов. Об этом сообщил портал iPhones.Ru.
Отмечается, что для введения данной опции разработчикам нужно интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в разработанные ими приложения для iOS и iPadOS. При этом, согласно порталу, решение компании распространяется только на российский рынок, а у местных разработчиков появилась обязанность соблюдать требования Apple по размещению и отображению внешних платежных ссылок.
По данным iPhones.Ru, при покупках с оплатой через внешние ресурсы Apple будет брать себе 27% от их стоимости, что на 3% меньше стандартно удерживаемой комиссия App Store.
По мнению портала, компания решилась на данную меру после того, как ФАС России выписала ей штраф на сумму в 1,1 миллиарда рублей в январе 2023 года, мотивируя наказание злоупотреблением доминирующим положением на рынке, в результате которого россиянам приходилось перечислять оплату за покупки только посредством App Store.