МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Американская Apple позволила разработчикам устанавливать для пользователей приложений из России возможность расплачиваться за покупки посредством внешних ресурсов. Об этом сообщил портал iPhones.Ru. МТС поможет рекламодателям лучше достать россиян в Telegram

Отмечается, что для введения данной опции разработчикам нужно интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в разработанные ими приложения для iOS и iPadOS. При этом, согласно порталу, решение компании распространяется только на российский рынок, а у местных разработчиков появилась обязанность соблюдать требования Apple по размещению и отображению внешних платежных ссылок.

По данным iPhones.Ru, при покупках с оплатой через внешние ресурсы Apple будет брать себе 27% от их стоимости, что на 3% меньше стандартно удерживаемой комиссия App Store.

По мнению портала, компания решилась на данную меру после того, как ФАС России выписала ей штраф на сумму в 1,1 миллиарда рублей в январе 2023 года, мотивируя наказание злоупотреблением доминирующим положением на рынке, в результате которого россиянам приходилось перечислять оплату за покупки только посредством App Store.