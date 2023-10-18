МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" в 2023 году фиксирует рост хакерских атак на страны Ближнего Востока на 15-20% по сравнению с 2022 годом, больше всего страдают Саудовская Аравия и ОАЭ, рассказал РИА Новости руководитель исследовательского центра "Лаборатории Касперского" на Ближнем Востоке, в Турции и Африке Амин Хасбини. Kaspersky хочет предоставлять свою операционную систему другим компаниям

"С прошлого года мы фиксируем учащение целевых атак на регион, так называемых APT-атак. Некоторые страны региона подвергаются большему количеству атак — Саудовская Аравия и ОАЭ, например. Часто также нападают на Иорданию, Египет и Турцию", — рассказал Хасбини на выставке технологий GITEX в Дубае.

Причина, по его словам, заключается в том, что эти страны играют ключевую роль на Ближнем Востоке, а значит, привлекают больше внимания хакеров. "Если мы сравним атаки, которые мы наблюдали в прошлом году, и в этом году до октября, мы наблюдаем рост количества атак примерно на 15-20%. Цифра меняется от страны к стране, но это говорит о росте интереса хакеров к региону", — добавил эксперт.

Рост атак на пользователей компания фиксирует и в Северной Африке, но по другой причине — низкий уровень защищенности. "В этих странах необходимо повышать уровень зрелости и цифровой грамотности с точки зрения кибербезопасности: используются устаревшие операционные системы и устройства, которые очень уязвимы и очень легко поддаются атакам преступников", — добавил Хасбини.

"Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель — Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.