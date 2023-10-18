МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Опыт России в "кибервойне" с Украиной помогает российским компаниям, занимающимся информационной безопасностью, в переговорах за рубежом: интерес к ним за последние годы очень вырос благодаря успешному опыту по борьбе с атаками хакеров, рассказали РИА Новости представители компаний на технологической выставке GITEX в Дубае. На Западе объяснили, как Россия заставила ВСУ отказаться от масштабных атак

"Интерес к решениям российского кибербеза, конечно, повышенный, потому что нам пришлось выживать и существовать в условиях кибервойны. Здесь Эмираты и Саудовскую Аравию не смущает наша русскость, как говорится. Они просят: рассказывайте о вашем опыте, с чем пришлось столкнуться, какие технологии и средства, продукты показали себя эффективно. Они хотят понимать, с чем мы столкнулись, как ломали, как защищаем и так далее", — рассказывает заместитель генерального директора Positive Technologies Максим Филиппов.

С ним соглашается и Антон Иванов — директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского".

"К нам приходят зарубежные делегации и говорят, что у нас есть уникальный опыт, особенно полученный за последние два года, которого ни у кого нет из иностранных производителей. Этот опыт действительно ценится в других странах, и люди за рубежом заинтересованы в такой экспертизе", — поясняет он.

По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) на май 2023 года, ежедневно на российские информационные ресурсы фиксируется более 170 комплексных компьютерных атак в связи с ситуацией Украине. В центре отмечают, что против РФ ведется беспрецедентная по своим масштабам борьба в интернете, причем атаки проводятся из различных точек земного шара и четко скоординированы.

Выросло и число утечек данных в России за последние два года: в июне замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказывал, что, по подсчетам ведомства, в 2023 году оно зафиксировало 75 утечек объемом 200 миллионов записей, а в 2022 году — 600 миллионов записей, притом что в 2021 году их было лишь четыре или пять. Он отмечал, что Роскомнадзор увязывает такой рост инцидентов с началом СВО и видит в этом след "зарубежных специалистов".