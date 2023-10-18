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2023-10-18T10:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231018/842012849.html
В Минфине прокомментировали идею использования ИИ в бюджетном планировании
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Минфин России пока не планирует использовать искусственный интеллект в бюджетном планировании, но считает возможным в будущем подключение искусственного интеллекта к процессам,... ПРАЙМ, 18.10.2023
экономика, технологии, новости, россия, минфин, искусственный интеллект
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин России пока не планирует использовать искусственный интеллект в бюджетном планировании, но считает возможным в будущем подключение искусственного интеллекта к процессам, которые в настоящее время уже автоматизированы, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов России Иван Чебесков.
"Пока таких конкретных планов нет", — сказал он на конференции "Финтех", отвечая на вопрос, планирует ли Минфин использовать искусственный интеллект в бюджетном планировании или других аспектах своей деятельности.
"Конечно, у нас многие процессы автоматизированы, но говорить о том, что самообучающиеся алгоритмы будут использованы в бюджетном процессе в ближайшее время, пока нет возможности", — отметил он.
"Я думаю, что это вопрос будущего. То есть, вполне возможно, определенные вещи, которые уже сейчас автоматизированы, могут быть сделаны с точки зрения алгоритмов искусственного интеллекта. Но пока на данном этапе про это говорить еще рано", — добавил он.