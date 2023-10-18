МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин России пока не планирует использовать искусственный интеллект в бюджетном планировании, но считает возможным в будущем подключение искусственного интеллекта к процессам, которые в настоящее время уже автоматизированы, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов России Иван Чебесков. В "Сбере" рассказали, сколько россиян пользуются сервисами с ИИ

"Пока таких конкретных планов нет", — сказал он на конференции "Финтех", отвечая на вопрос, планирует ли Минфин использовать искусственный интеллект в бюджетном планировании или других аспектах своей деятельности.

"Конечно, у нас многие процессы автоматизированы, но говорить о том, что самообучающиеся алгоритмы будут использованы в бюджетном процессе в ближайшее время, пока нет возможности", — отметил он.

"Я думаю, что это вопрос будущего. То есть, вполне возможно, определенные вещи, которые уже сейчас автоматизированы, могут быть сделаны с точки зрения алгоритмов искусственного интеллекта. Но пока на данном этапе про это говорить еще рано", — добавил он.