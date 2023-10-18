МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Meta* запустила новый сервис, призванный потеснить Twitter

Проблемы начались примерно в 18.40 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США — максимально фиксировалось около 1,8 тысячи. Сообщения о сбоях также поступают из Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Испании и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои с работой сайта, соединением с сервером, публикацией постов и авторизацией.

Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

*запрещена в России как экстремистская