2023-10-18T20:31:39+03:00
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2023-10-18T20:31:39+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231018/842019676.html
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса
Технологии
Новости
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Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов... ПРАЙМ, 18.10.2023
технологии, новости, мир, facebook, европа, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы начались примерно в 18.40 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США — максимально фиксировалось около 1,8 тысячи. Сообщения о сбоях также поступают из Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Испании и других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои с работой сайта, соединением с сервером, публикацией постов и авторизацией.
Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
*запрещена в России как экстремистская