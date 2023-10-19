МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В России открылся первый в мире кибербез-хаб "Кибердом", он расположен в Москве — это платформа для развития российской отрасли кибербезопасности за счет совместной работы индустрии, бизнеса и государства, сообщает пресс-служба "Кибердома". Кибер-юристы, "решающие" проблемы с утечками данных, могут появиться в России

"Мы построили дом для индустрии кибербезопасности и бизнеса, где в среде сотворчества, партнерства и в новых форматах взаимодействия будут рождаться решения, направленные на построение нового мира, в котором умные и безопасные технологии служат людям. Это постоянно действующая лаборатория идей, смыслов и технологий, беспрецедентный инструмент изменения мышления", — сообщил генеральный директор проекта Сергей Калмыков.

На открытии глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что министерство будет использовать площадку для проведения различных мероприятий. "Это очень здорово, потому что виртуальное пространство — оно понятно, а когда можно прийти, пообщаться, я думаю, что это нам очень подходит, на самом деле", — отметил министр.

Планируется, что к 2030 году будут открыты десять подобных площадок в других регионах России и мира. Этот проект сможет объединить резидентов из разных стран. Работа "Кибердома" будет проходить по нескольким стратегическим направлениям, программу разрабатывают более 500 экспертов из России.

Кроме того, на этой площадке будут проходить мероприятия по темам образования, карьеры, технологического развития, а также менторские сессии для стартапов с презентационными сессиями потенциальным инвесторам. Для руководителей подразделений информационной безопасности компаний из разных отраслей будут созданы лаборатории и клубы, уточняется в сообщении.

Здесь же расположен киберполигон, на котором бизнес и государство смогут протестировать реальную защищенность своих IT-систем. Его центральными элементами являются шесть левитирующих тематических макетов, каждый из которых насыщен кинетическими и механическими спецэффектами.