МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минцифры разработало инструкцию для компаний, у которых возникли трудности из-за блокировок VPN, сообщило министерство в своем Telegram. Он нужен для безопасной работы сотрудников в удаленном формате и в командировках, а для поддержания связи с филиалами. Минцифры: проект бюджета не содержит выделения средств на новые IT-гранты

"VPN-протоколы могут подпадать под ограничения Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если сервис нужен для рабочих целей", — говорится в сообщении Минцифры.

Как отмечает министерство, для этого компании должны обратиться в профильные ведомства, которые имеют возможность подавать список нуждающихся в VPN компаний в Роскомнадзор, либо сообщать о проблеме самостоятельно по данным номеру телефона или электронной почте. После проверки данных Роскомнадзор внесет IP-адреса компании в «белый список».

С ноября 2017 года, в соответствии с российским законодательством, VPN-сервисы ограничивают пользователям доступ к запрещенным ресурсам. В противном случае Роскомнадзор имеет право внести сервис в реестр запрещенной информации.

Представитель Роскомнадзора в ответ на вопрос РБК о возникшей проблеме с VPN-сервисами заявил, что ему нечего добавить к заявлению Минцифры.