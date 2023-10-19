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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231019/842024273.html
Минцифры предложило компаниям пути решения проблем из-за блокировок VPN
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Минцифры разработало инструкцию для компаний, у которых возникли трудности из-за блокировок VPN, сообщило министерство в своем Telegram. Он нужен для безопасной работы сотрудников... ПРАЙМ, 19.10.2023
экономика, технологии, новости, россия, роскомнадзор, минцифры, vpn
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минцифры разработало инструкцию для компаний, у которых возникли трудности из-за блокировок VPN, сообщило министерство в своем Telegram. Он нужен для безопасной работы сотрудников в удаленном формате и в командировках, а для поддержания связи с филиалами.
"VPN-протоколы могут подпадать под ограничения Роскомнадзора, но блокировку можно снять, если сервис нужен для рабочих целей", — говорится в сообщении Минцифры.
Как отмечает министерство, для этого компании должны обратиться в профильные ведомства, которые имеют возможность подавать список нуждающихся в VPN компаний в Роскомнадзор, либо сообщать о проблеме самостоятельно по данным номеру телефона или электронной почте. После проверки данных Роскомнадзор внесет IP-адреса компании в «белый список».
С ноября 2017 года, в соответствии с российским законодательством, VPN-сервисы ограничивают пользователям доступ к запрещенным ресурсам. В противном случае Роскомнадзор имеет право внести сервис в реестр запрещенной информации.
Представитель Роскомнадзора в ответ на вопрос РБК о возникшей проблеме с VPN-сервисами заявил, что ему нечего добавить к заявлению Минцифры.