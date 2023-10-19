МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владелец социальной сети X (бывш. Twitter) и предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал возможность блокировки сети X в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Маск обсуждал возможность блокировки X в Евросоюзе, пишет СМИ

Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск рассматривал возможность блокировки сети на территории Европы из-за нового закона о цифровых услугах.

"Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", — написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз начал расследование в отношении социальной сети X после обвинений в распространении дезинформации о израильско-палестинском конфликте.