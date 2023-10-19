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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231019/842024672.html
Маск опроверг информацию о блокировке сети X в Европе
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Владелец социальной сети X (бывш. Twitter) и предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал возможность блокировки сети X в Европе из-за нового закона о... ПРАЙМ, 19.10.2023
экономика, технологии, новости, сша, маск, блокировка, европа, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Владелец социальной сети X (бывш. Twitter) и предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал возможность блокировки сети X в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск рассматривал возможность блокировки сети на территории Европы из-за нового закона о цифровых услугах.
"Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", — написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки.
Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз начал расследование в отношении социальной сети X после обвинений в распространении дезинформации о израильско-палестинском конфликте.