МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в столичном Манеже на Международном экспортном форуме "Сделано в России — 2023", где познакомился с образцами некоторых товаров, которые представили несколько десятков российских компаний, а также посоветовал отечественным компаниям больше доверять качеству российских продуктов. Мишустин оценил идею введения изменений в систему образования

"На сегодняшний день очень много есть элементов, где мы можем спокойно применять свои собственные разработки, они везде — от изготовления простых вещей до умных системных решений", — сказал Мишустин.

Он похвалил программное обеспечение компании Smart C для "умного пешеходного перехода". Как рассказал генеральный директор фирмы Илья Анисимов, программный продукт позволяет предупредить водителя надписью на табло о приближении пешеходов к переходу или "увидеть" забытую вещь. По его словам, на участках дорог, где используются такие системы, аварийность удается снизить примерно вдвое. Более 400 таких систем установлены в 47 городах в 31 регионе России, есть интерес к разработке в странах ближнего зарубежья.

"Очень важно, что ваша система востребована, важно, что она российская", — заметил премьер-министр. Однако Анисимов посетовал, что некоторые регионы пока не могут применить "умный переход", поскольку он отсутствует в ГОСТе. Глава кабинета министров заверил, что с занесением разработки в ГОСТ не должно возникнуть проблем, посоветовав скорее подать на рассмотрение необходимые документы.

Председатель правительства познакомился с еще одной высокотехнологичной разработкой, в которой применяются компьютерное зрение и искусственный интеллект. Компания Vizorlabs предлагает использовать на промышленных предприятиях специальные программные решения, позволяющие контролировать технологические процессы, соблюдение правил техники безопасности, выполнение требований охраны труда.

Как рассказал генеральный директор компания Василий Долгов, "система собирает данные со всех камер видеонаблюдения и датчиков на предприятии, понимает, нарушаются ли технологический процесс и правила безопасности, уведомляет диспетчеров, отключает оборудование, если оно может нанести травму работнику, тем самым кратно сокращая нарушения". Он отметил, что такие системы уже внедрены на многих крупных отечественных предприятиях, сейчас система устанавливается на всех российских АЭС, есть перспективы заключения контрактов с другими странами, в частности с Саудовской Аравией.

Долгов посетовал, что менеджеры некоторых отечественных компаний встречают разработку с недоверием. "Они не верят в инновационность российских продуктов", — констатировал гендиректор. "Зря они не верят!" — уверен Мишустин. Он посоветовал компании наладить взаимодействие с объединенным фондом социального страхования, который покрывает те или иные страховые случаи на производстве. По его мнению, для более убедительной демонстрации эффективности использования программных решений следует приводить данные об уменьшении страховых выплат. "Это будет очень хорошо показывать экономию для предприятий, будет показатель эффективности", — рекомендовал премьер-министр.

ООО "Механика" (Череповец), производящее всевозможные вездеходы, представило председателю правительства новинку — колесный снегоболотоход на шинах низкого давления Tinger TF4. Он предназначен для перевозки людей и грузов по снежному, заболоченному бездорожью, лесным дорогам, пересеченной местности и другим труднопроходимым местам, сообщил генеральный директор компании Алексей Мирошниченко.

Он добавил, что новый вездеход способен преодолевать водные преграды без подготовки, самостоятельно выбираться из воды на лед. Глава кабинета министров заглянул под капот машины, похлопал по бамперу, оценивая качество специального пластика отечественного производства. "В этом вездеходе 78% деталей российские", — уточнил Мирошниченко. По его словам, на платформе вездехода может устанавливаться пожарный модуль, но для использования машины в такой комплектации необходимо скорректировать некоторые нормативные акты. Мишустин считает возможным решить данную проблему, ждет предложений в письменном виде.

"На десерт" на выставке у премьер-министра была "Белевская пастила" из Тульской области. Финансовый директор компании Екатерина Семерня представила Мишустину новинку — "Яблочные меренги". "Легкая какая", — удивился председатель правительства, взвесив на ладони одну из упаковок. "Здесь всего 35 грамм, не содержит сахара, в составе только натуральные яблоки и яичный белок", — пояснила представитель компании и подчеркнула, что все сладости, которые делает предприятие, состоят только из двух натуральных ингредиентов — яблок и яичного белка, с добавлением сахара или без. "А можно у вас купить, чтобы попробовать?" — поинтересовался премьер-министр. "Мы вас угостим с удовольствием", — пообещала Семерня.

Предприятие производит 4 миллиона тонн пастилы в год, на один килограмм пастилы уходит почти четыре килограмма яблок, поэтому их приходится закупать не только в Тульской области, но и соседней Липецкой, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. "Мы активно занимаемся экспортом, в этом году увеличили поставки в страны СНГ, значительно — в Китай, начали в Саудовскую Аравию", — рассказала Семерня. Сопровождавший премьер-министра вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заметил, что предприятие может попробовать получить право называть свою продукцию халяльной. "Тоже может пойти", — поддержал Мишустин.