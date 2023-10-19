МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В России не нужно ограничивать параллельный импорт серверов и систем хранения данных (СХД) — его стоит сохранить в текущем объеме, но при этом уменьшить возможность ценового демпинга для зарубежного оборудования, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры предложило компаниям пути решения проблем из-за блокировок VPN

"В части серверов и СХД, мне кажется, задача государства будет сейчас удержать те позиции, которые мы завоевали, мы там обсуждаем разные регуляторные меры. Позиция министерства нашего, что ограничивать параллельный импорт не нужно, нужно сделать так, чтобы уменьшить возможность такого ценового демпинга для зарубежного оборудования. При этом все-таки параллельный импорт сохранить в том объеме, который есть", — сказал министр на панельной дискуссии в рамках конференции AQ ПРО.ВРЕМЯ.

Шадаев отметил, что вопрос стабильных поставок "тяжелого" оборудования — серверов и СХД — возникал в первом полугодии 2022 года, сейчас ситуация улучшилась.

"Мы перевалили за 50% рынка тяжелого оборудования, которое у нас производится российскими компаниями. Это очень знаковый для меня, ну, в общем, результат, я считаю, и это очень хорошо. И я сейчас вижу, что по тяжелому оборудованию там, многие вендоры даже из дружественных стран, которые в прошлом году так, немножко выжидательную позицию заняли, сейчас пытаются отыграть назад свои позиции, очень сильно демпингуют", — сказал он.

Сейчас есть три нерешенных вопроса, отметил министр. Это производство ноутбуков, планшетов и базовых станций. "Наверное, эти три категории вызывают определенную нашу озабоченность, вот, но планы есть, достаточно большие, амбициозные", — прокомментировал Шадаев.

Работа по этим направлениям ведется, добавил министр. Он рассказал, что государство может стать якорным заказчиком, что сформирует критическую массу пользователей — по мнению Шадаева, это поможет вывести российскую ОС "Аврора" на новый уровень. "По базовым станциям у нас большие форвардные контракты, все четыре оператора больших подписали. Три с одним производителем, один оператор с другим. То есть у нас есть конкурентный ландшафт, что тоже хорошо", — сказал он.

В июне во время ПМЭФ Шадаев заявлял, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования — серверов и систем хранения данных — из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги.