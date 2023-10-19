2023-10-19T16:43:11+03:00
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2023-10-19T16:43:11+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231019/842029734.html
Чернышенко предложил выплачивать призовые киберспортсменам в криптовалюте
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил Государственной Думе принять законопроекты о выплате призовых денег участникам "Игр будущего" в криптовалюте без санкционных... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , технологии, новости, россия, криптовалюта, соревнования, киберспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил Государственной Думе принять законопроекты о выплате призовых денег участникам "Игр будущего" в криптовалюте без санкционных последствий.
"Для успешного проведения соревнований, в том числе Игр будущего, нам нужно будет принять некоторые изменения. Это касается выплат призовых победителям турнира в криптовалюте, в том числе и для того, чтобы избежать санкционных последствий для участников", — отметил Чернышенко на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта в рамках форума "Россия — спортивная держава".
Игры будущего — это новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам, которые состоят из объединения классических видов спорта и киберспорта или VR-/AR-технологий. Соревнования пройдут в 2024 году в Казани. Важность принятия законопроектов заключается в обеспечении успешного проведения турнира и предотвращении санкций для его участников.