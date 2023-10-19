МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил Государственной Думе принять законопроекты о выплате призовых денег участникам "Игр будущего" в криптовалюте без санкционных последствий. Чернышенко спрогнозировал экономический эффект от искусственного интеллекта

"Для успешного проведения соревнований, в том числе Игр будущего, нам нужно будет принять некоторые изменения. Это касается выплат призовых победителям турнира в криптовалюте, в том числе и для того, чтобы избежать санкционных последствий для участников", — отметил Чернышенко на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта в рамках форума "Россия — спортивная держава".

Игры будущего — это новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам, которые состоят из объединения классических видов спорта и киберспорта или VR-/AR-технологий. Соревнования пройдут в 2024 году в Казани. Важность принятия законопроектов заключается в обеспечении успешного проведения турнира и предотвращении санкций для его участников.