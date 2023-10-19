МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp смогут "сидеть" одновременно с двух аккаунтов, для этого нужен смартфон с несколькими сим-картами, следует из сообщения мессенджера. Водителей предупредили, как хакеры могут взломать китайский автомобиль

"Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", — отметили в публикации.

По информации WhatsApp, для создания второго аккаунта понадобятся еще один номер телефона и сим-карта, можно eSIM.

Согласно публикации на портале Минцифры, eSIM — интегрированная в пользовательское оборудование сим-карта. Отмечается, что одна из возможностей технологии — удаленный выбор оператора без необходимости их уведомлять и заключать какие-либо договора. Однако, подчеркивается на сайте ведомства, пользователи в соответствии с постановлением правительства от 09.12.2014 № 1342 получают услуги связи только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заключении соответствующего договора.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская